Erwan MAXIMI

Rarement en manque d'idées, je prend facilement des initiatives et j'aime provoquer les évolutions dans mon travail. Je m'attache à ce que mes propositions conviennent aux personnes avec qui je collabore.



En effet, je sais me montrer à l'écoute et favorise le collectif lorsque des décisions sont à prendre. Je suis à la fois en mesure d'aller de l'avant et de me remettre en question sur la base des feedbacks que je reçoit. Je sais par ailleurs renforcer les liens dans les équipes.



Mes compétences :

Aisance relationelle

Gestion de projet

Organisation professionnelle

Gestion de la relation client

Coordination de travaux