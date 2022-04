Erwan MERABET

Pour ma part, il est de bonne guerre de se dire qu'un objectif en entraîne toujours un autre.

Aujourd'hui mon rôle est d'aider les entreprises à améliorer leurs performances QHSE et de les accompagner vers l'excellence en maîtrisant l’ensemble des risques auxquels elles sont confrontées selon la norme ISO 31000.

Je m’engage à entretenir cette culture auprès de l’ensemble des collaborateurs grâce à mon sens du leadership.



Mon sens profond de la rigueur me permet de mener à bien des opérations productives et rentables, j'ai un engouement pour l’amélioration permanente des performances et un gout prononcé pour le travail de terrain.

Autonome, dynamique, polyvalent et flexible je sais m'adapter et faire face à des situations d'urgence.

Organisé, réfléchi je sais mettre à profit les observations réalisées et en mesurer l'ensemble des aboutissants.



Mes compétences :

Gestion

Gestion de projet

Informatique

Comptabilité

Microsoft Office

Management

Relationnel

Rédaction de contenus

Connaissances juridiques

Sens du résultat et de la pedagogie

Fiches De Pénibilité

Analyse Environnementale

Veille Reglementaire

Document Unique

APPROCHE A L'ETUDE DE DANGER

GIES 1

GIES 2

OHSAS 18001

OPQF

ISO 50001

Norme ISO 14001

ISO 26000

MASE

ATEX 0

SST

SSE

Norme ISO 9001