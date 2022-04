Après plusieurs années d'expérience, au cœur de l'urgence et en formation, j'ai appris et développer des outils performants afin d'accompagner particuliers, sportifs et entreprises vers leurs objectifs.

Je pratique un coaching dynamique, où l'individu utilise ses propres ressources, ses propres capacités et devient ainsi autonome et exploite son potentiel.

J'anime des formations et ateliers, ainsi que des accompagnements de groupe, puisque ensemble on va plus loin. Parce que c'est essentiel, je suis en évolution permanente.



" Parce que "l'humain" est important, que chacun a le pouvoir de réussir, de s'épanouir, d'être heureux et d'accomplir ses rêves.

Parce que chacun a les ressources en lui, et chacun est capable de les mobiliser.

A vous d'exploiter votre potentiel ! " -Erwan MERENDET-



Membre du Syndicat Professionnel des Métiers du Coaching



www.mariwanconsult.com



Mes compétences :

PNL

FORMATEUR

COACH

FORMATION

COMMUNICATION

COACHING

Hypnothérapie

Hypnose Ericksonienne

Intelligence Emotionnelle

Neurosciences