Erwan MINIER

Click-to-chat & call prédictif



Watcheezy analyse tout le parcours de navigation client en temps réel et identifie, sur la base de leur comportement, les internautes à forte valeur ajoutée. Grâce au moteur de ciblage intégré, Watcheezy cible les attentes des visiteurs, personnalise l'engagement client et facilite la mise en relation.



Le click-to-chat prédictif Watcheezy augmente le taux de conversion et améliore considérablement la qualité de l'expérience client, avec pour résultat une meilleure capacité de fidélisation et une satisfaction client accrue.



Watcheezy propose une solution plug and play complète avec conseillers dédiés et rémunération à la performance.



Depuis 2011, Watcheezy équipe plus de 150 clients satisfaits dans les domaines de l'e-commerce, de l'immobilier, de l'automobile, de la santé ou encore du tourisme, parmi lesquels BNP Paribas, K&B (Kaufman and Broad), la Maison du Convertible, BodemerAuto, Bitdefender ou encore la Mairie de Paris.



Mes compétences :

Sales

Online Advertising

E-business

Marketing stratégique

Communication

Management

Business development

Gestion de projet

Startups

Marketing

E-commerce

Business strategy