Erwan MONTAGNER

20 ans d’experience à l’international - Bilingue Français/Anglais – Exécution de gros contrats pour des prestataires de l’Industrie Minière ou des ONG internationales – Direction et animation d’équipes expatriées et locales – Stratégie et planification logistique – Performance chaîne approvisionnement et achats – Gestion budgets et suivi dépenses - Garant de l’application des normes QHSE – Qualité saisie et reporting