Erwan MORDRELLE

2009-2011 DUT réseaux&télécom à l'IUT de St Malo

2011-2012 Licence Réseaux sans-fil et sécurité à St Malo



3 années d'apprentissage en tant que chargé d'affaire.

Deux ans dans les faisceaux Hertzien et une année dans les réseaux structurants.



‐ Implantation de baie DSLAM, réalisation d’étude installation technique

‐ Mise en place de solutions pour connecter un équipement au réseau via faisceau

hertzien (connaissance des infrastructures de transmission France‐télécom)

‐ Utilisation de logiciels bureautiques spécialisés : AUTOCAD, OPUS, SERIA, DICOMMA,

BDESITE, SCALER, et d’autre logiciels pour faire des profils terrains (CARTO explorer)

‐Contact avec l’UI et entreprises extérieures



‐ Réseau IP : MPLS, SDH, ATM, GE, protocole de routage, routeur Cisco, DSLAM, WDM, ADR

155, Coffret Albis, TNL…). Certification Cisco en cours.

‐ Réseau mobile : équipements BTS, NODE B et le type d’antennes associées.

‐ Liaison aérienne : faisceau hertzien (équipements à utiliser)



-Très bonne maîtrise bureautique (Word, Excel, PowerPoint, Gadwin, Autocad …)

-Langue : Anglais maîtrisé documentation technique