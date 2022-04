Erwan MORICE

J'ai travaillé pendant plusieurs années comme animateur avec des enfants et des adultes, en parallèle j'ai pu également exercer en tant que Formateur-BAFA.

Par la suite,j'ai travaillé comme éducateur dans deux structures, aux Orphelins Apprentis d'Auteuil comme moniteur éducateur et aux PEP56 en tant que marin moniteur éducateur pour des séjours de ruptures sur un vieux gréement.

J'ai encadré un chantier d'insertion durant 1 mois.

Mon projet est de monter une Ressourcerie, comprenant c un chantier d'insertion.