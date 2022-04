Erwan MORVAN

33 ans, Ingénieur Arts et Métiers, j'ai pour l'instant réalisé toute ma carrière à l'étranger. Tout d'abord, 3 ans en Chine en tant que responsable travaux neuf dans une usine de 2500 personnes. Ensuite un passage de 8 mois en cote d'Ivoire en tant qu'ingénieur d'affaires dans le pétrole. J'ai ensuite saisi l'opportunité de travailler pour Saint-Gobain sur des projets de construction d'usines : 2ans en Égypte et 1 année en Italie.

Je travaille depuis maintenant 3 ans pour Michelin. Dans un premier temps en Inde pour la construction d'une usine de production de pneumatiques et maintenant a Cholet en qualité de chef de projet pour une augmentation capacitaire.



Mes compétences :

Adaptable

Asia

Asie

Brésil

Breton

China

Chine

Engineering

Ingénierie

International

Management

Microsoft Project

Microsoft Project Management

pétrole

Photographie

Production

Recherche

TUYAUTERIE

Voyage