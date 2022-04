Erwan NERON

J’ai obtenu mon BTS Informatique de Gestion option administrateur réseau à l’ITIN, Ecole Supérieure d’Informatique de la CCI Versailles, j’ai été admis à l’ITIN en M2IRT (Manager en ingénierie de l’informatique, des réseaux et des Télécoms).



A ce titre, je suis à la recherche d'une entreprise afin d'effectuer mes trois années en alternance sur un rythme de cinq semaines école et huit en entreprise et ceci dès septembre 2009.



Sérieux, motivé, je possède des connaissances dans l’administration de réseaux que je souhaite mettre à disposition à votre entreprise. Passionné par l'informatique et ses évolutions, j'aspire à intégrer une structure où je pourrais progresser au contact de professionnels.