Bonjour;je m appelle Erwan et je suis à la recherche d un job à l'étranger sur plateformes barges etc j ai fait 10 ans dans la marine nationale cela m'a fait visiter des pays et connaître des religions différentes de la mienne des façons de vivre et de cohabiter avec ces gens m'ont beaucoup apporté pour la construction de ma vie en sachant que je n'avais que 19 ans à cette époque , j ai vécu a Djibouti ,à la Réunion, Mayotte, Tahiti , le Kenya et mon métier était manoeuvrier bosco voilà pour cette première expérience . ma seconde expérience est la vie civile j ai passé mes poids lourds en ayant suivi des formations matières dangereuses gaz et essence ensuite une formation de grutier en télécommande et manuelle sur camion et petite grue fixe au sol .j ai une formation à la base de mécanique sur petits engins de jardins ( tondeuses , moto pompe laveur thermique et j ai des notions de soudure à l arc et un peu de brasure. Voilà un peu ma vie je suis divorcé j'ai 44 ans et disponible .



Mes compétences :

autonome

Polyvalent

Sociable