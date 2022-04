Erwan OGUER

Mes 17 ans d'expérience dans le domaine militaire, policier et privé m’ont donnés une grande expertise en matière de sécurité des biens et des personnes et en gestion d’équipes, une expérience que je continue d’améliorer et de développer grâce à une formation régulière et continue.

La diversité de mes expériences et de mon parcours professionnel font de moi quelqu’un de polyvalent, réactif et entreprenant dans les situations sensibles.

Je suis actuellement Policier réserviste pendant mon temps libre.



Mes compétences :

Agent de Sécurité

Protection rapprochée

Tir maniement des armes

Agent de protection privé des navires , protection