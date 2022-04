Erwan PÉNEAU

Actuellement diplômé IFFI au Conservatoire des Arts et Métiers de Paris, je travaille chez Cesbron en tant que Technicien Bureau d'Etudes Froid Industriel.



Ma tâche consiste à répondre aux appels d'offre client sur des conceptions type Salle des Machines NH3 ( flood / pompé), Installation CO2 subcritique / transcritique etc ... Je rédige les offres techniques, je réalise le chiffrage et je transmets le dossier aux différents services commerciaux régionaux.



Je fais également du suivi de chantier jusqu'à la réception (Thermofrigopompe au R134a, Machines à glace NH3 + skids NH3, Machine à glace CO2 + centrale CO2). Je suis capable de réaliser un dossier DESP NH3 / CO2 / HFC et de rendre un DOE en fin de chantier.



Je suis ouvert pour un poste afin de réaliser du suivi de chantier en Froid Industriel.



Mes compétences :

Adaptabilité

Ouvert et Sociable

Chiffrage Installation NH3 / CO2

Suivi chantier

Persévérant

Montage dossier DESP