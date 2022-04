Erwan PERESSE

INTP, si je n'ai pas su m'occuper de moi, ça ne fait pas de moi quelqu'un manquant de ressources et ne sachant pas s'occuper d'autre chose.

J'aimerais travailler pour une équipe compétente et constructive.

Je balance entre la production de concret pour donner un sens à mon action, et l'emploi de mes capacités à analyser, comprendre, organiser, trouver des solutions efficaces.

Rien ne me passionne, tout m'intéresse, certaines choses sont très importantes : l'honnêteté, la sincérité, la confiance, le respect, la cohérence.

Ma formation initiale a renforcé mon profil : rigueur, analyse, compréhension, intuition, ouverture d'esprit, pragmatisme.

Mon expérience a renforcé mon savoir-faire : trouver, découvrir et utiliser les outils efficaces pour résoudre le problème du moment.



Mes compétences :

Rédaction

Force de proposition

Analyser écouter réfléchir agir

Bureautique

Adaptabilité

Photographie

Microsoft Access

Organisation du travail