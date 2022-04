Erwan PODEUR

Après 18 ans au service de la France dans l'armée de terre, j'ai créé mon auto entreprise en dépannage informatique et internet à domicile.

Actuellement, je passe le diplôme de Brevet Moniteur de Football ( équivalent du brevet d'état de football) afin de vivre, à moyen terme, de ma passion le football.

Je suis éducateur diplômé d'une équipe féminine dans un club de football féminin.

Je suis à la recherche d'investisseurs afin de développer mon club et de financer un emploi pour professionnaliser et améliorer l'encadrement des bénévoles et des licenciées.



Mes compétences :

Déterminé

RIGOUREUX