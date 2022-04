Erwan POTVIN

Après différentes expériences et une année au Canada, riche personnellement et professionnellement, je suis à la recherche d’un poste d'adjoint de boutique, où mon expérience dans le domaine du commerce et de la relation client sera un atout majeur au sein de votre équipe. Motivé et dynamique, soyez assuré que mes compétences seront mises à votre service.



Mes compétences :

Conseil

Relationnel

Travail en équipe

Vente

Dynamisme

Accueil

Organisation du travail