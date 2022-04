Erwan RENAUX

Passionné par la finance et l'esprit d'entreprendre, mon métier est de conseiller les particuliers, les professionnels, et les entreprises sur les quatre grandes phases de la gestion de patrimoine privé et professionnel :

1. Création

2. Développement

3. Optimisation

4. Cession/Transmission



Mes compétences :

Conseil en Investissement Financier

Courtier en produits et services d'assurance

Courtier opérations de Banque

Évaluation d'entreprise

Transmission d'entreprise

Gestion de patrimoine

Transmission de patrimoine

Création d'entreprise

Fiscalité patrimoniale

Accompagnement successoral

Fiscalité des entreprises