Erwan ROBIN

En 15 années d'expérience dans la vente et spécialisé dans les produits (informatique communication hifi télévision. ..) j ai amener mon expérience en tant que chef des ventes à mes équipes des techniques de ventes et les monter en polycompetence.

Mon dynamisme et professionnalisme ont fait de moi un responsable apprécié et reconnu.

Mes connaissances sur les produits ont était une force

Mon métier m'a appris à faire grandir les hommes et en tirer satisfaction et montrer mon leadership

Realiser et suivre des résultats qualitatifs et quantitatifs et les animer



Mes compétences :

Dynamique

Commercant

Professionnalisme

Rigoureux

Goût du challenge

Connaissances produits hight tech

Merchandising