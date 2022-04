Erwan ROPARTZ

Référent technique sur le centre de service d'Open Lannion, j'interviens sur des projets SI pour des grands comptes :

- Participation aux phases d'avant ventes

- Conception de l'architecture (logicielle et technique)

- Soutien aux équipes de développement

- Réalisation de formations internes

- Industrialisation des processus de développements



Mes dernières expériences m'ont permis d'acquérir des compétences dans la conception d'architecture SIG avec les technologies ESRI

- > Création de géodatabase (ArcPy)

- > Réalisation de services de cartes (ArcMap + Arcgis Server)

- > Réalisation d'interface Web (Arcgis API For JavasScript)

- > Réalisation de géotraitements (ArcPy)









Mes compétences :

Linux

Java EE

JQuery

SQL

Javascript

ArcGIS Server

ArcPy

ArcGIS API for JavaScript

ArcMap

ArcSDE

Maven