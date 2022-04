Erwan ROWARCH

Moniteur de plongée depuis 1996, je me suis baladé d'abord à St Martin aux Antilles Françaises avant de poser mes bagages pour 4 ans à Bonifacio et depuis 10 ans maintenant à Paris pour y créer l'école de plonge "Plongéquilibre formation" et quelques années plus tard un magasin de vente d'équipements de plongée "plongéquilibre" à Paris dans le 8ème arrondissement de Paris.



Très attaché à l'école, j'aime avant tout faire découvrir la plongée au plus large public et leur insuffler cette passion et fascination qui m'anime depuis 25 ans maintenant.



Une grosse poignée de pédagogie, une brassée de passion et un semi remorque d'amour pour le monde marin et sous-marin, accompagne donc l'école avec un seul mot d'ordre "la convivialité".



Mes compétences :

Enseignement

Organisation

Plongée

Plongée sous marine

Sport

Pédagogie

Management

Formation

Informatique

Conseil

Coaching