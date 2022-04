Erwan SALQUE

Ingénieur de formation, je travaille depuis 8 ans dans le secteur de l'informatique plus particulièrement les NTIC appliquées à la santé. Je suis passionné par l'innovation et le développement de projets.



Mon métier consiste à :

- concevoir des solutions innovantes qui permettent de favoriser la prise en charge de personnes atteintes de pathologies chroniques ou en début de perte d'autonomie,

- les mettre en oeuvre

- démontrer leur efficacité et crééer de la valeur pour ceux qui accompagnent les bénéficiaires de ces solutions (aidants, soignants, professionnels de santé).



Mes compétences :

Gestion de projet

Santé

Business development