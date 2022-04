Erwan SANCHEZ

Après plus de dix années à résider en Aquitaine et sous contrat auprès de l'enseigne E. LECLERC depuis juillet 2004, je souhaite revenir dans mon département le var et désireux d'intégrer une entreprise pour pérenniser mes compétences ainsi que mes attentes. Mettre à profit mon dynamisme au sein d'une équipe ambitieuse et stimulante. Sérieux, souriant et attaché à l'accueil du client, je souhaite surtout poursuivre ma carrière professionnelle au contact de la clientèle.



Mes compétences :

Paint Shop Pro

Microsoft Word

Microsoft Excel

Macromedia Dreamweaver