Erwan SAWCZYSZYN

Vous êtes à la recherche d’un Webdesigner, infographiste capable de réalisé l’ensemble de la communication multimédia ?

Titulaire d’un Bts Webdesigner/infographiste, j’ai acquis un large panel de compétence, applicable dans le cadre des missions qui m’ont été confiées.

Fort d’une expérience professionnelle je peux intervenir sur des domaines plus disciplinaires, allant de la création de site web, à la conception de supports de communication et passant par la maintenance.



Par ailleurs, j’ai été amené à diriger une équipe de 10 personnes, ce qui me confère des qualités telle que la rigueur, la patience, la précision accompagné de la passion pour les supports multimédias.