Erwan THEBAULT

Ayant terminé mon année de Licence Professionnelle et titulaire d’un BTS je suis actuellement à la recherche d’un emploi en tant que graphiste/infographiste.



J’ai déjà pu acquérir différentes expériences professionnelles à travers mes différents stages dans les domaines de l’impression et du graphisme. Je peut travailler en autonomie, être créatif, respecter un cahier des charges et

proposer des idées de projets.



Mes compétences :

Imprimerie

Chaîne graphique

Communication interne

Communication externe

Graphisme print

Graphisme web

Supports de communication

Cahier des charges

HTML 5

Prestashop

SEO

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Illustrator

Wordpress

CSS 3

Adobe Acrobat

Adobe Photoshop

Adobe InDesign