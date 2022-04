Erwan THÉPAULT

Artiste 3D passionné depuis plus de 10 ans, je me tiens à votre service pour mettre en image vos projets.



Que vous soyez Architecte, Promoteur Immobilier, ou encore Designer, je vous propose de donnez vie à vos idées, en y apportant l'émotion et l'esthétisme qu'elles méritent, par des créations de qualité. Images, applications de réalité virtuelle, vidéos 3D, plusieurs solutions s'offrent à vous pour illustrer au mieux votre projet.



Spécialisé dans le rendu photo-réaliste, c'est avec un soucis permanent du détail que j'applique mon savoir-faire technique et artistique. Créatif, polyvalent, rigoureux et surtout à l'écoute de vos besoins, nous échangeons ensemble tout au long du processus de création afin d'obtenir le résultat que vous attendiez. Votre satisfaction est ma priorité !



N'hésitez pas à visiter mon portfolio en ligne à cette adresse : http://et-3d.fr



Logiciels maîtrisés : 3DSMAX, VRAY, Unity, Substance Painter, Photoshop, After Effects, Illustrator.

Bonne notion de C#.



À bientôt !



Mes compétences :

VRay

Unity

3D Studio Max

Adobe Photoshop

C#

Réalité augmentée

Réalité virtuelle

Rendus 3D Photo-réaliste

Perspectives Architecture

Adobe After Effects