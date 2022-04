Bonjour



Actuellement en 2ème année de bac pros SEN (Système électronique et numérique) option télécommunication en alternance, Je suis à la recherche pour ma dernière année de Bac d'une entreprise dans le domaine de la maintenance et du réseaux informatique.



Mes compétences :

Assiduité et professionalisme

Relation clients

Ponctualié

Attentif et soif d'apprendre. Communication