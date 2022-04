Erwan VILLERS

Titulaire des attestations de capacités transport de marchandises, transport de voyageurs et commissionnaire de transport.



Arrivé par le biais des études dans le monde du transport, je me suis rapidement passionné pour celui-ci.



J’ai eu l’honneur de débuter ma carrière au travers de l’alternance au sein de GEFCO, groupe reconnu dans le secteur des transports et de la logistique et d’une équipe compétente qui m’a apporté les bases de ce métier si particulier. J'ai ainsi pu développer de réelles capacités d'initiatives et d'organisation dans un contexte où autonomie et adaptation sont des notions indispensables.



Je poursuis aujourd’hui mon parcours chez FedEx Express, entreprise pionnière et qui fait figure de leader du secteur.



Mes différentes expériences professionnelles, mon implication, ma formation, mon envie de me perfectionner, seront autant d’atouts pour évoluer vers de nouvelles responsabilités.



Mes compétences :

Logistique

Management

Informatique

Transport routier

Relation Client

Négociation commerciale

Transport international

Microsoft Office

Leadership

Gestion de la qualité

Export

Logistique industrielle