Erwan VOISIN

Chef de projet en informatique depuis plus de 10 ans.

J'exerce mes compétences sur différents types de projet (Build, TMA, Run) et différentes technologies (JEE, Php, BI).

Les principaux clients pour lesquels j'ai travaillé sont La Poste, l'ADEME, MANITOU, Gautier, Yves Rocher, ... J'ai donc une expertise sur divers secteurs d'activité (Logistique, Secteur Public, Industrie...).

Certains projets dont j'ai eu la responsabilité comptaient plus de 1000 jours/hommes et étaient composés plus de 20 collaborateurs.

Mes principales missions sont : la relation client, l'encadrement d'équipe, le suivi budgétaire, le management des risques.



Mes compétences :

Gestion de projet

Animation d'équipe

Avant vente

Analyse

Animation de réunions

Entretiens professionnels

Gestion du risque

Gestion budgétaire

Réponse aux appels d'offres

Encadrement

Gestion de la relation client