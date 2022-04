Erwann CHOPIN

Bonjour à tous,

Je suis un jeune homme en recherche d'emploi en infographie PAO, je suis très motivé en ce qui concerne ce domaine.

Malheureusement, je n'ai encore aucune expériences professionnel, car sans expérience pas de travail et sans travail pas d'expériences. Il faut que je trouve quelqu'un qui trouve en moi le potentiel qu'il lui faudrait.



Je fait parallèlement des vidéos sur YouTube, de reprise de musique dans un autre style. Nous sommes deux à réinterpréter les musiques et le chant, et je fais les clips (tournage et montage des vidéos).

Je vous met le liens de notre chaîne YouTube, si vous êtes intéressé :

https://www.youtube.com/channel/UC32etHh28sMvh7VsOF9pKDA



Mes compétences :

Adobe InDesign CS6

Sony Vegas 13

Adobe Illustrator CS6

Adobe Photoshop CS6