Erwann CRIOU

FORMATIONS ET DIPLÔMES OBTENUS

2014: Développeur-Intégrateur web, 3W Academy Nantes.



2009-2011: MASTER Information et Communication, spécialité Rédacteur et Concepteur De Contenus Multimédia, Université de Nantes.



2008-2009 : LICENCE Information et Communication, Université de Nantes.



2006-2007 : LICENCE Lettres Modernes, Université de Nantes.



COMPÉTENCES :

Création web : HTML5, CSS, JavaScript, PHP, phpMyAdmin, JQuery, Bootstrap, Wordpress.



Édition : Indesign, Sirocco, Maville Builder, V3.



Création graphique : Photoshop, Illustrator, Final Cut, Adobe Premiere, Adobe Audition, AfterEffects.



Community management : gestion des réseaux sociaux, référencement naturel, campagne AdWords, e-reputation...



Compétences linguistiques :

· Anglais : lu, écrit, parlé. Niveau moyen.

· Espagnol : lu, écrit, parlé. Niveau moyen.



Mes compétences :

Communication

In design

Rédacteur

Création graphique

Photoshop

Informatique

Webmaster

Symfony2

Bootstrap

JS

JQuery

HTML 5

Wordpress

CSS