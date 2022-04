Intéressé par le droit, la diplomatie, l'histoire (principalement contemporaine), la géopolitique mondiale, l'économie, les langues (Anglais/Espagnol), la photographie et l'oenologie ; mes études sont en corrélation avec mes centres d'intérêts. Certaines sciences notamment celles de l'informatique me semblent particulièrement importantes dans un monde mondialisé qui ne cesse de s'inter-connecter et d'évoluer.