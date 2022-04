Erwann GUYON

Titulaire d'un Master Génie Informatique de l'Université du Maine, au Mans, mes expériences professionnelles m'ont amené à découvrir puis maîtriser la technologie Cobol et ce, principalement dans le monde de la Banque et de l'Assurance.



D'Ingénieur en Technologies de l'Information débutant en charge de corrections/évolutions simples ou du suivi de Production, je suis devenu Responsable d'Application / Chef de Projet Informatique auprès d'une grande Banque française pour les applications comptables des Outils de Contrôle et du Reporting Règlementaire. Mes principales activités sont la gestion des Outils de Contrôle Comptables ainsi que des applications de Reporting Réglementaire de la Banque. Mon quotidien se compose de rituels Agile, ateliers de travail incluant les équipes de Production et de développement, pilotage de la vie des demandes (analyse, développement, recette, mise en production), gestion des coûts et des charges.



Ayant eu l'occasion d'approcher la méthodologie Agile, je souhaite pour l'avenir l'appliquer concrètement sur un Projet d'envergure sur une nouvelle technologie.



Mes compétences :

COBOL

IDMS

IMS

Mainframe

Maintenance

Java

Customer Information Control System

Z/OS

DB2

TSO

Batch

SQL

HTML

MySQL

Microsoft Windows

PHP

Fileaid

Eclipse

UNIX

CSS

Linux

Informatique

Gestion de projet