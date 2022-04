Erwann LE GARREC

Architecte - Chef de projet MOE expérimenté.

Conception et réalisation d’équipements publics, de bâtiments industriels et tertiaires, en nom propre et au sein d’agences d’architecture reconnues, pour les grands maîtres d’ouvrage régionaux (Grand Port Maritime de Marseille / Aix - Marseille Université / Ville de Marseille)



- Expérience ERP / Industriel / Lieux de travail / Hospitalier

- Direction d’équipes pluridisciplinaires

- Maîtrise technique et financière des processus de conception et d’exécution des travaux

- Maîtrise des interventions dans le cadre des marchés publics et privés

- Agenda d'Accessibilité Programmé (AD'AP)

- Développement durable (ERP labellisés par des organismes environnementaux)

- Ouverture aux métiers connexes

- Facilité d’adaptation

- Autonomie et prise de responsabilité

- Polyvalence, ténacité, persuasion, contact humain

- Expertise ERP

- Développement durable (ERP labellisés par des organismes environnementaux)

- Expérience toutes phases

- Gestion d’équipes pluridisciplinaires

- Ouverture aux métiers connexes

- Facilité d’adaptation

- Autonomie et prise de responsabilité

- Polyvalence, ténacité, persuasion, contact humain