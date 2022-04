Erwann LEGUAY

Passionné par le travail manuel, j’ai commencé mes études par un CAP et un Bac pro en ébénisterie. J’ai acquis grâce à ces deux diplômes une bonne connaissance du matériau bois. J’ai développé par l’usage d’outils de précision une grande dextérité et une justesse dans mon travail manuel.



Voulant dépasser le statut d’artisan pour devenir créateur je me suis ensuite dirigé vers un BTS Design de Produit puis vers un DSAA option Design de Produit.



Ma passion pour le bois est quasiment toujours présente dans mon travail en design, car j’accorde une grande importance et entretiens une fascination pour ce matériau.



Mes compétences :

V-Ray

Solidworks

Rhinoceros

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator