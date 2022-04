Free lance

Directeur Artistique, Infographiste ou Concepteur et Chef de projet

Print, Digital et Vidéo

01 40 03 02 32

Paris

https://www.erwann-michel.com/





Profil

Conçois et réalise des identités visuelles complètes : de l’image fixe (logo, visuel institutionnel, catalogue, affiche, étiquette…) aux films pour points de ventes (avec prise de vue, 3D ou animation vectorielle), du site internet à la newsletter, du brief à la livraison.



• Directeur Artistique et Réalisateur multimédia

=> Maîtrise toute la chaîne graphique print, digitale et vidéo.



• Chef de Projet

=> Montage d’équipe de spécialistes suivant les projets (motion designers, designers 3D, illustrateurs, programmeurs, musiciens, photographes).





Clients

• Parfums : Elie Saab, Guerlain, Issey Miyake, Jean Paul Gaultier, Narciso Rodriguez, Yves Rocher, Yves Saint Laurent



• Aurore de la Morinerie, BDDP interactive, Beat Paul, Breuer, Bumtchak music, CLM/BBDO, Creaco, DDB, Eric Bouvet, Euro RSCG Omnium, Garance du Nord, Idmagine, Jet Tours, La Fine Gamelle, Orange, Paridoc, Philippe Grandrieux, Planète Mer, Point de Chute, Punk, Quentin Design, Robinson Arts, Seven to One, sPhotographic, Trak’1, Terkane, vFortuna, Windsurfing Chiemsee



Mes compétences :

E-commerce

Site internet

Postcard

Appli Androïd

Mailer

Encart-presse

Appli IOS

Incentive

Saynète

PLV

Charte graphique

Identité visuelle

Chef de projet

Digital

Design produit

Fonds PowerPoint

Print

Affiches

Logos

Infographiste

Direction artistique

Photoshop

Vidéo

Concepteur-réalisateur multimédia