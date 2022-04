La recherche d'un poste à responsabilités, comme ceux que j'ai pu occuper jusqu'à maintenant, n'est pas mon objectif proritaire. Je souhaite avant tout occuper un emploi au sein d'un climat de travail riche et stimulant.

Ma rigueur et mon investissement m'ont toujours permis de m'intégrer et d'évoluer dans des domaines dans lesquels je pouvais être novice.