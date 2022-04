Erwann PENLAND

Co-Fondateur deArray en juillet 2001, nous réalisons fin 2013 près de 750K VU Google Analytics sur décembre 2013.



Notre portail web est articulé autour d'une communauté d'amoureux du football amateur. Chaque semaine, nous couvrons ainsi l'actualité de la Ligue 2 à la DH. Chaque week-end, les directs de la L1 au CFA 2 sont suivis par des supporters passionnés par leur club et leur ville.



Foot National, c'est aussi un service B2B pour les clubs et les joueurs.

Ce service professionnel permet aux clubs d'utiliser notre moteur de recherche puissant pour dénicher les meilleurs joueurs amateurs. Les clubs peuvent également profiter de notre audience pour communiquer sur un site à portée nationale. Ils écrivent ainsi leurs articles directement dans le fil info de notre site.

Les joueurs de leur côté peuvent constituer leur CV professionnel et un réseau. Foot National se charge de les mettre en avant afin qu'ils puissent trouver rapidement le club de leur rêve.



