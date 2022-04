Erwann PRONOST

Nouveau diplômé en master mécanique des structures et application aux matériaux composites et innovants, je suis en recherche active d'un premier emploi dans le domaine du calcul de structure ou de la conception mécanique.

Je possède une bonne maîtrise des logiciels Ansys, CatiaV5 et Solidworks. Je possède également les bases sur les logiciels ANSA et Abaqus.

Je suis très rigoureux dans mon travail et cherche toujours à m'améliorer. Mon projet à moyen terme est de m'orienter particulièrement vers la gestion de projets.

Ayant dû à mainte reprise stopper mes études pour raisons financières, il peut paraître étrange que je recherche un premier emploi (dans ce secteur) à 34 ans. Néanmoins les différentes expériences professionnelles que j'ai pu avoir, même si elles n'étaient pas dans le secteur recherché actuellement, m'ont formé à la vie active et à ses exigences.

Je présente donc aujourd'hui le profil un peu atypique de quelqu'un proposant une expertise technique de niveau "jeune diplômé", mais possédant l'avantage d'avoir un vécu professionnel non négligeable, à même d'être utilisé et mis en valeur sur un poste d'ingénieur, et ce pour le salaire d'un jeune diplômé.



Mes compétences :

Gestion de projet

Conception mécanique

Calcul de structure

CATIAV5

ANSYS

Solidworks

Matlab

Ansa

Abaqus