De formation BTS en Etudes et Réalisations d’Outillages de mise en forme des matériaux, complétée par un diplôme d’Ingénieur Généraliste de l’EI.CESI, Erwann QUISTINIC s’est forgé une expérience dans l’acquisition d’affaires et la gestion de projets industriels. Il a principalement travaillé dans la découpe emboutissage et l’assemblage de sous-ensemble mécanique pour l’industrie automobile. Ces multiples expériences lui ont permis de maîtriser plusieurs techniques de mise en forme pour différentes natures de matériaux et contraintes industrielles. Son parcours met en évidence ses compétences techniques, organisationnelles, managériales et commerciales. Rompu à l’acquisition et à la gestion de projets, il a su évoluer dans un environnement international multiculturel.



En Janvier 2012, il intègre la société VALEO dans la branche systèmes thermiques. Son périmètre d’actions devient mondial : Chine, Inde, Thaïlande, Russie, Pologne, République Tchèque, Brésil, Mexique, USA, Espagne, Italie, Allemagne. Son travail consiste à développer des process pour la fabrication de nouveaux produits (radiateurs moteurs, climatisations, batteries véhicules électriques, …). Il crée des méthodologies de développement, des standards de maintenance, d’installation et mise de route. Il manage les équipes locales lors des recettes techniques, les installations et les mises en route Il effectue des évaluations de compétences sur les sites VALEO. Il pilote et anime les programmes de formation. Il forme les collaborateurs. Il réalise aussi des audits production, qualité, méthode, maintenance. Il manage les performances industrielles des différents sites. Il conduit des plans d’amélioration continue sur les usines nécessitant d’améliorer leurs performances. Il travaille sur la veille technologique et propose des axes d’innovations et de ruptures technologiques.



Cette expérience lui donne l’opportunité de mettre en évidence sa capacité à structurer et diriger une organisation couvrant plusieurs entités mondiales, ainsi que des capacités de management d’équipes sur un plan international. De par ce parcours, Erwann QUISTINIC, souhaite aujourd’hui prendre de nouvelles responsabilités dans la direction d’opérations industrielles. Son souhait à court terme serait de devenir Responsable Méthode Industrialisation pour ensuite, sur une plus longue échéance, devenir responsable d’un site industriel.



Erwann QUISTINIC

erwann.quistinic@laposte.net

06 88 15 19 99



DOMAINES DE COMPETENCES :

TECHNIQUE :

• Mécanique générale et de précision, Mise en forme des matériaux.

• Conception, réalisation, maintenance de moyens industriels (mécanique, automatisme, hydraulique, électricité).

• Former les collaborateurs : Auditer, Evaluer et former.

• Développement produit/process.

• Rédiger les standards, cahier des charges, préconisation, moyen d’essai et contrôle.

ORGANISATIONNELLE :

• Management de projets : maîtrise des outils de gestion de projet.

• Identifier et évaluer les ressources humaines, matérielles, logistiques : budget, planning, qualité.

• Définir et rédiger des processus de développement, intégration, déploiement.

• Piloter des chantiers (installation, intégration). Faire respecter règles HSE.

• Gérer la production de prototype, pré série (achat, approvisionnement, réalisation, packaging, logistique).

• Assurer le suivi administratif.

HUMAINES :

• Management pluridisciplinaire transversal (périmètre international).

• Management du changement et de l’innovation technique.

• Management des fournisseurs, prestataires.

• Communication (oral et écrit) (français, anglais): client, fournisseur, interne.

ECONOMIQUES :

• Chiffrage : définir des budgets, coût de revient, investissements spécifiques et capacitaires.

• Gestions des budgets et ressources financières.

• Dégager des marges de rentabilité, optimiser la productivité, améliorer les performances.

• Négociations commerciales (clients, fournisseurs).



Mes compétences :

Mécanique

Management

Achats

Commercial

Communication

International

Ingénierie

Kpi

Lean Manufacturing

Négociation

Relation client

Usinage

Gestion de projets

Process

Industrialisation

Ingénieur d'affaires

Emboutissage

Amélioration continue

Microsoft Project