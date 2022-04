Au travers de mes expériences au sein de laboratoires R&D du groupe THALES, j'ai développé une expertise reconnue dans le domaine du traitement, de la compression et de la transmission de l’image et de la vidéo en milieu contraint (temps réel, embarqué, mobilité, bas débit ...).







Mes compétences :

Algorithmie

Analyse d'image

Compression

MPEG

Multimedia

MVC

Recherche

Recherche et Développement

RTP

RTSP

SIP

SVC

Traitement d'image

Traitement du Signal

Transmission

Traitement d'images