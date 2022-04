Erwin ARIO-DARMA

Je suis producteur-réalisateur de vidéos pour les entreprises, pour des indépendants et pour la télévision.



J'ai une expérience de 15ans dans les médias (image, radio, presse) qui s'appuie sur des études éffectuées à l'international (Europe et Asie).

Ces connaissances me permettent de travailler avec mes clients dans un esprit d'ouverture basé sur la confiance et le respect de l'humain.



Je réalise pour vous tout projet vidéo adapté à vos besoins.

Si vous êtes professionnel de l'audiovisuel (réalisateur, producteur, scénariste...)

je recherche également un partenariat ou une collaboration à votre projet.



