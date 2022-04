Erwin CANARD

Depuis août 2016, je suis journaliste à L'Etudiant (pour le mensuel, les sites letudiant.fr, educpros et Trendy). Je suis en charge des lycées, BTS, DUT et de la formation des enseignants. Auparavant, j'ai été, dès ma sortie d'école de journalisme, pigisite spécialisé Education, de l'Enseignement et de la Recherche (pour L'Etudiant, Le Monde (suppléments Education et Universités & Grandes écoles), La Voix des Parents (le magazine de la PEEP), la Revue de l'Education, et L'Ecole des Parents). Avant L'Etudiant, j'ai été en poste au fil Education de l'agence de presse spécialisée AEF.



Mes compétences :

Efficacité et professionnalisme

Écriture

Éducation

Rédacteur

Politique

Journalisme

Presse écrite