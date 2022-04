Erwin CASTRO RAMIREZ

Poseur de sols indépendant propose ces services; Fourniture et pose de parquet et ponçage, moquette, vinyle, linoléum, pvc, caoutchouc.

Je suis spécialisé dans la pose de sols antistatique pour les salles blanches et cabinets. Formation requis, CFC de parqueteur et CFC de poseur de sols à l'école professionnel à Morges et brevet fédéral à l'école de la construction à Tolochenaz .

Expérience dans le domaine 15 ans



Mes compétences :

Formation pour sol conductible

Pose de sol antistatique (salle blanche et cabinet