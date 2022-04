Erwin ESSOUDASSE

Actuellement étudiant en Bachelor de management de l'entreprise au centre de formation Pigier de Dammarie-Les-Lys(77), je suis à la recherche d'un stage de 65 jours pour la période du 30 Avril au 20 Juillet 2018.

Je souhaiterais effectuer un stage pour perfectionner ma connaissance du monde de l'automobile. Sérieux, ponctuel et motivé, je ferais le maximum pour acquérir une approche concrète dans l'automobile et mettre en pratique mes nouvelles compétences tels que mon dynamisme,la rigueur,polyvalence qui me caractérise.