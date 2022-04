Erwin FOURNAISE

Diplômé d'une licence professionnelle dans le domaine électrique, je suis organisé et sérieux, investi dans mon travail et capable de prendre des initiatives. Je sais travailler aussi bien en autonomie qu'au sein d'une équipe. J'aime participer à la conception d'un projet dans le domaine électrique et automatisme.



Mes compétences :

Pack Office

Microsoft Project

AutoCAD

Caneco

Unity pro

Automgen

Zelio Soft

TwidoSuite

PL7 Pro

SEE Electrical

Revit

DIALux 4

DIALux evo