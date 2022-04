Erwin JASINSKI

Actuellement DBA SQL Server en mission dans une grande banque française, je suis le référent d’une équipe de DBA offshore en Inde : exploitation de 500 instances de MSSQL 2008 à 2016, plus 2000 bases.

J’ai une longue expérience dans la conception et la modélisation de bases de données transactionnelles et décisionnelles, notamment pour des acteurs majeurs du tourisme : Transat France, Anyway (Expedia), NG Travel.

Mon expérience en base de données a commencé par la conception et la réalisation d’un progiciel de gestion (sous SQL Server et Oracle) toujours distribué par la société Hexalog que j’ai fondée en 1986.

Depuis 15 ans j’interviens en freelance expert MS SQL Server. Si je suis souvent appelé à l’origine des projets pour l’architecture, la modélisation des bases Transactionnelles ou le Data Warehousing, j’interviens aussi en conseil pour les équipes de développement et en support pour l’administration, souvent sur des systèmes transactionnels en exploitation 24h/24, 7J/7.

Depuis 2001, mes missions m’ont souvent amené à concevoir les bases de données transactionnelles pour des acteurs majeurs du Tourisme, de l’E-Commerce.

Les progiciels que j’ai conçus m’ont amenés à développer une forte compétence fonctionnelle aussi en comptabilité, gestion et autres fonctions périphériques (paie, contrôle de gestion, analyse diverse).



Mes compétences :

Modélisation

Informatique Décisionnelle BI

Microsoft SQL Server

Immobilier

Conception

Business Intelligence

Internet

Administration de bases de données