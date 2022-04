Erwin LEINEKUGEL

BONJOUR



je m appelle Erwin



je suis boulanger de formation , cfa et compagnons du devoir sous le nom de "Kazakh"( puisque j y ai vecu), j ai decide de parfaire ma formation par le diplome de traiteur et celui de cuisinier jusqu au brevet professionnel.



apres la ville de Strasbourg, Bordeaux, et Riga je suis parti deux ans au Kazakhstan ou j ai travaille comme chef boulanger au Golf course Zhailjau.

Puis un an a Astana (capitale du kz) au "Mojo barley" ou j ai recu les felicitations ecrites du manager du restaurant.



je suis ensuite parti a Bakou en Ajerbaidjan comme formateur en boulangerie.



je suis revenu en france en 2014 pour passer un diplome de traiteur au" paradis des gourmets " puis maintenant un diplome de cuisinier par le cfa de versailles sous les ordres de monsieur Bateux aux "delices du palais".



De plus j ai une formation de pizzaiolo.







je suis en recherche d un poste dans un pays de l ex URSS ou enChine ou en Serbie.





je serai dispo sur le marche a partir de aout 2017!