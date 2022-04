Erwin OGOULA

Je suis un jeune gabonais ambitieux, mon dévouement et ma forte capacité rétention, sont mes atouts majeur, je suis titulaire d' un CFP en fabrication mécanique, j ai également des connaissances en mécanique auto, je suis actuellement en quête d emploi...... et prêt a une quelconque reconversion



Mes compétences :

Tournage

Fraisage

Lecture et réalisation de plan

Utilisation des instruments de métrologie : pied a

Assistant mecanique auto

Réalisation des pièces mecanique sur un tour

Manutention, affutage d outil

Maîtrise d outils informatiques, world excel Powe

Mécanique