Erwin PREVOST

Compétences Techniques:

- Technologies d’intégration: TIBCO BusinessWorks, TIBCO EMS, TIBCO Adapteurs (BD, File, SAP, LDAP, MQ), TIBCO IProcess, TIBCO MDM, TIBCO AMX-BPM, TIBCO Spotfire

- Bases de données - SQL Server, Oracle, MySql

- Systèmes: Linux, Windows

- Autres: XML, XSLT, WSDL, XPath, JMS, SOAP, REST, HTML5, JAVA/J2EE, C, C++





Axes d’intervention:

- Définition du besoin, architecture technique et implémentation de cadres applicatifs EAI, SOA, ESB, BPM, MDM autour des produits TIBCO

- Documentation : Spécifications techniques, dossier d’architecture et d’exploitation

- Expertise technique des solutions TIBCO

- Expertise des Web Services et messaging (publish/subscribe, hub, point to point)

- Développement Java, C et C++





Langues maitrises:

- Anglais courant

- Chinois (notion: 6 mois en Chine)



Mes compétences :

Assembleur

Java EE

UML

Tibco

MDM

Enterprise Service Bus

JMS

Business Process Management

Architecture SOA