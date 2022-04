Erwin SITTIE

Ayant fait mon premier contact professionnel avec l'informatique depuis l'âge de 15 ans, je n'ai depuis de cesse de rechercher à toujours en apprendre et comprendre plus.



Certes apprendre est un de mes leitmotiv, mais pas le seul. En effet, partager les connaissances dont je dispose fait également parti de mes objectifs (soit par la formation, soit par la mise à disposition).



C'est à cet effet, que nous avons décidé de créer Cyprien Brisset et moi une entreprise de conseil et services informatique. Ceci, pour développer l'informatisation, tant chez les personnes morales (PME, établissements scolaires,...), que chez les particuliers (réseautage, maintenance, vente de matériels et consommable informatique).



Ainsi, au cours de l'évolution du projet, des informaticiens freelancer se sont associés au projet, afin de le rendre réalisable. Sous le nom "Comp' Freelance".



Mes compétences :

Merise

Maintenance informatique logicielle et matéri

Développement web

Développement d'Applications