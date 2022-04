Esas FORMATION

L’ESAS, (Ecole Supérieure des Assistant(e)s Spécialisé(e)s,) est un établissement d’enseignement privé dont l’expertise dans la formation des secrétaires et assistant(e)s spécialisé(e)s des professions libérales est reconnue depuis 1991.



Chaque année, l’ESAS forme dans le cadre des contrats de professionnalisation plus de 250 secrétaires et assistant(e)s dont environ 80% poursuivent leur carrière dans cette profession.



Mes compétences :

Architecte

Assistante juridique

Formation

Juridique